Bürgermeister diskutieren in Liebenau über Kirche und Kommunen

Wie können Kirche und Kommune in der Gemeindeentwicklung gut zusammenarbeiten? Wie können soziale Organisationen hier in mit ihrer Expertise unterstützen? Dies waren nur zwei Fragen, die beim Bürgermeisterfachtag in der Stiftung Liebenau diskutiert wurden. Geladen waren neben den Bürgermeistern der Region, auch zwei Redner: Roger Kehle, Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, und Weihbischof Matthäus Karrer, Leiter der Hauptabteilung Pastorale Konzeption im Bischöflichen Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart, berichtet die Stiftung Liebenau in einer Pressemitteilung.

„Kirche und Kommune sind der Anker der lokalen Verantwortungsgemeinschaft“, sagte Berthold Broll, Vorstand der Stiftung Liebenau. Dass auch dieser Anker nicht immer aus einem Guss ist, darauf verwies Meckenbeurens Bürgermeisterin, Elisabeth Kugel. „Wir müssen uns entscheiden“, so Kugel, „ob wir berechnende Geschäftspartner sein möchten oder gerechte Win-Win-Situationen schaffen wollen.“ Hierfür seien gemeinsame Werte eine wichtige Grundlage.

Die Herausforderungen der Gemeinden erörterte dann Roger Kehle in seinem Vortrag. Dabei verwies er insbesondere auf die Probleme, die die seit neun Jahren andauernde Hochkonjunktur mit sich bringe. So fehle es oft an nötigen Flächen für neue Infrastruktur: seien es Straßen, Wohngebiete, Schienennetze oder Glasfaserkabel. Die Probleme, die der freie Wettbewerb nicht zu lösen vermag, würden dann bei der Kommune wieder aufschlagen. Darin sieht Kehle jedoch auch eine Chance für Kooperationen: „Gemeinden und Kirche sind geborene Partner, die für Heimat und Werte einstehen.“ Um neue Formen sozialer Infrastruktur ging es auch im Vortrag von Weihbischof Matthäus Karrer, er bezog sich dabei jedoch auf den sozialen Raum. „Unser bewährtes Bild der Pfarrfamilie, in die sich alle Gesellschaftsteile integrieren lassen, passt nicht mehr“, erläuterte Karrer. So müsse sich die Kirche, insbesondere in den Gemeinden, auf einen Partizipationsprozess einlassen. „Statt uns abzugrenzen, gilt es zu schauen, wo wir mit denen, die ähnliche Ziele haben, gemeinsam einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen können.“