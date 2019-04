Bürgerliste startet mit Martin Hahn in den Wahlkampf

Die Bürgerliste für Umwelt und Soziales (BUS) startet am Donnerstag, 25. April, in ihren Kommunalwahlkampf 2019. Dazu hat das Wahlkampfteam den Landtagsabgeordneten der Grünen, Martin Hahn, eingeladen und für zwei Veranstaltungen an diesem Tag gewonnen.

Martin Hahn beginnt seinen Besuch in Meckenbeuren am 25. April um 16 Uhr auf dem Biolandhof Clemens Hund in Senglingen. Clemens Hund ist mit seinem mehrfach ausgezeichneten Obstbaubetrieb ein Pionier auf dem Gebiet biozyklisch-veganer Anbau, heißt es in einem Schreiben der BUS. Alle interessierten Bürger sind eingeladen, sich über eine Anbaumethode zu informieren, die vollständig auf rein pflanzlicher Grundlage wirtschaftet, Pflanzenschutzmaßnahmen dadurch auf ein Mindestmaß reduziert und damit die Umwelt sowie Ressourcen schont. Auch die Abendveranstaltung am 25. April steht ganz im Zeichen der Landwirtschaft. Martin Hahn stellt seine Gedanken zum Thema „Zukunft der Landwirtschaft – zwischen Artenvielfalt, Tierwohl und Preisdruck“ vor und freut sich anschließend auf eine Diskussion mit Bürgern. Die Veranstaltung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Vereinsheim des TSV Meckenbeuren.

Bereits jetzt weist die BUS auf eine Veranstaltung mit dem Landtagsabgeordneten Manne Lucha am 10. Mai um 20 Uhr in den Lebensräumen für Jung und Alt hin. Weiterhin stehen an folgenden Terminen BUS-Kandidaten vormittags ab 8 Uhr zu zwanglosen Gesprächen zur Verfügung: Samstag, 4. Mai, vor der Bäckerei Müller, Kehlen; Mittwoch, 8. Mai, Markt; Samstag, 11. Mai, vor dem Feneberg, KIM-Center; Mittwoch, 15. Mai, Markt und Samstag, 18. Mai (10 bis 12 Uhr) vor Rewe, Hauptstraße. Für den 3. und 17. Mai sind eine Radtour und eine Wanderung durch die Gemeinde geplant.