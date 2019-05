Bürger bewerten Ziele der Meckenbeurer Bürgerliste

Die Meckenbeurer Bürgerliste für Umwelt und Soziales (BUS) hat Wähler gefragt, was ihnen am meisten auf den Nägeln brennt. Insgesamt fünfmal hatte die BUS an ihren Wahl-Infoständen die Besucher gebeten, 24 Ziele der Bürgerliste zu bewerten und eigene Vorschläge hinzuzufügen, teilt die Liste mit. Am Wichtigsten sei den Teilnehmern dabei das hochaktuelle Thema bezahlbarer Wohnraum gewesen.

Die zügige Umsetzung des Radwegekonzepts und die Verringerung des Autoverkehrs im Ort durch ein intelligentes Mobilitätskonzept waren ebenfalls große Anliegen, schreibt die BUS. Vielfach gewünscht wurden auch mehr Orte, wo Menschen sich gerne treffen, der Schutz von Grünzügen, ausreichend Plätze und hohe Qualität bei der Kinderbetreuung.

Späte Zugverbindung nach FN

Von den Teilnehmern selbst kamen Vorschläge für eine späte Zugverbindung von Friedrichshafen nach Meckenbeuren, die planungsrechtliche Verhinderung von Schottergärten, behindertengerechte Toiletten, mehr Naturwiesen oder weniger Hindernisse für Rollatoren. All dies und noch mehr sehen die BUS-Kandidaten als Auftrag für die nächsten fünf Jahre Gemeinderatsarbeit, heißt es in der Pressemitteilung der Bürgerliste.

Der BUS sei es schon immer wichtig gewesen, im transparenten Gespräch mit Bürgern zu bleiben. Seit Anfang 2017 halte man die Fraktionssitzungen daher auch öffentlich ab.