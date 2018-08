Dank Zeugenhinweisen konnten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Dienstag gegen 2.45 Uhr zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren vorläufig festnehmen. Die beiden stehen im Verdacht, zuvor zwei Zigarettenautomaten in der Wiesental- und in der Daimlerstraße aufgebrochen zu haben. Einen Teil des Diebesguts – Bargeld und Zigaretten – fanden die Polizisten bei den beiden mutmaßlichen Tätern, die mit vermutlich gestohlenen Fahrrädern unterwegs waren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg beschlagnahmte die Polizei das Bargeld, ehe die beiden Tatverdächtigen nach ihrer Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Nur etwa eine Stunde später traf eine Streifenwagenbesatzung erneut auf das Duo in Meckenbeuren, als es versuchte, aus einem bereits aufgehebelten Zigarettenautomaten die Geldkassette zu entwenden. Auch dieses Mal führten die beiden Männer zwei Fahrräder mit, die sie nach bisherigen Erkenntnissen beim Stadtbahnhof in Friedrichshafen entwendet hatten, teilten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidiums Konstanz mit.