Autofahrer vergisst Zapfpistole und fährt los

Ein 45-jähriger Autofahrer hat am Montag gegen 4 Uhr an einer Tankstelle in der Seestraße in Meckenbeuren einen Schaden verursacht und laut Polizei danach das Weite gesucht hat. Nach einem offensichtlich gescheiterten Tankversuch setzte er sich in seinen Wagen, ohne die Zapfpistole aus dem Einfüllstutzen seines Autos zu entnehmen. Beim Anfahren löste sich diese und fiel zu Boden, was der 45-Jährige bemerkte und ausstieg. Er versuchte vergeblich, die beschädigte Zapfeinheit in die Säule zurückzustecken, und fuhr dann weg, ohne den Schaden zu melden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizeibeamten konnten den 45-Jährigen anhand des Kennzeichens ermitteln und leiteten ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn ein.