Autofahrer übersieht Radlerin

In der Hauptstraße in Meckenbeuren ist es am Montag kurz vor 10.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 64-jähriger Autofahrer, der auf der B 30 von Buch Richtung Meckenbeuren unterwegs war, bog nach rechts in den Jasminweg ab und übersah eine 24-jährige Radfahrerin, die laut Polizei ebenfalls bei Grün den Einmündungsbereich parallel zur Bundesstraße queren wollte. Die 24-Jährige prallte gegen die hintere Tür des Autos und zog sich dabei diverse Prellungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht