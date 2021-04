Ein 66-jähriger Autofahrer ist am Montag gegen 8.30 Uhr von einer Grundstücksausfahrt auf die Meckenbeurer Hauptstraße gefahren. Dabei übersah er einen 40-jährigen Rennradfahrer, der auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. Laut Polizeibericht kam es zur Kollision, der Radler stürzte und verletzte sich leicht. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, der Schaden am Rad wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.