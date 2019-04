Autofahrer schiebt Mercedes beiseite

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Einmündung Hauptstraße / Büfangweg sind zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Gemäß dem bisherigen Ermittlungsstand fuhr ein 60-jähriger Golf-Fahrer aus dem Büfangweg kommend auf die Kreuzung, um diese geradeaus in Richtung Reute zu überqueren. Dabei hielt er aufgrund der unklaren Verkehrslage im Kreuzungsbereich an und fuhr anschließend weiter. Dabei übersah er eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin, die von rechts aus der Hauptstraße auf die Kreuzung fuhr.

Der Golf-Fahrer prallte in die Seite des Mercedes, wodurch dieser auf die linke Seite kippte und etwa 25 Meter über die Straße in Richtung Meckenbeuren rutschte, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die zwei Insassen des Mercedes wurden jedoch vorsorglich ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 18 000 Euro.