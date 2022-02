Autofahrer rammt geparktes Auto

Ein 29-jähriger Audi-Fahrer ist am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Inselstraße in Meckenbeuren gegen ein geparktes Auto der Marke Dacia gekracht. Der Mann war laut Polizeibericht mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit von Meckenbeuren kommend durch Brochenzell unterwegs. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der stehende Wagen gegen einen Zaun sowie einen VW Passat, der wiederum auf einen daneben geparkten Mitsubishi geschoben wurde. Der Audi kam erst mehrere Meter weiter zum Stehen. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da der Atemalkoholtest beim 29-Jährigen etwa 0,4 Promille ergab, musste der Fahrer auch eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf über 20 000 Euro. Sowohl der Audi als auch der Dacia waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Um auslaufende Betriebsstoffe kümmerte sich die hinzugerufene Feuerwehr.