Autofahrer fährt Radler an

Weil ein Autofahrer in Meckenbeuren mit seinem VW Caddy am Mittwoch gegen 9 Uhr an der Kreuzung Seestraße / Brückenstraße das Rotlicht der Ampel missachtet hat, kam es zu einem folgeschweren Unfall. Ein 57-jähriger Rennradfahrer, der die Straße bei Grün querte, wurde vom Auto erfasst und zog sich dabei Prellungen und Schürfwunden zu. Der Rettungsdienst brachte ihn mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Während am VW mit etwa 500 Euro eher geringer Sachschaden entstand, schätzt die Polizei diesen am hochwertigen Rennrad des 57-Jährigen auf etwa 6500 Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt nun strafrechtlich gegen den Unfallverursacher.