Ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf der Lindauer Straße in Meckenbeuren beim Zusammenstoß mit einem Auto leichte Blessuren zugezogen. Laut Polizeibericht erfasste das Auto eines 81-jährigen Mannes den Radler, nachdem dieses von der Siggenweiler Straße kommend rechts in die Lindauer Straße abbog. Bei der Kollision stürzte der Pedelec-Fahrer.