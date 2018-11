Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend gegen einen Strommast geprallt und hat sich dabei leicht verletzt.

Die Frau war gegen 21.15 Uhr im Hegelbachweg in Richtung Liebenau unterwegs, als sie nach eigenen Angaben einem Kleintier ausweichen musste, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den Strommast. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste von einem Rettungswagen zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden. Durch den Aufprall wurde der Mast aus der Erde gerissen, drohte umzufallen und wurde lediglich durch das Unfallfahrzeug gestützt. Die Feuerwehr Meckenbeuren leuchtete die Unfallstelle aus und ein Techniker der Stadtwerke am See legte die Stromleitung still. Dadurch wurde die Gemeinde Hirschach kurzzeitig vom Stromnetz getrennt, bis sie anderweitig mit Strom versorgt werden konnte. Der Mast wurde gesichert und der Hegelbachweg komplett gesperrt. Am Freitagmorgen wurde der Wagen dann bei Tageslicht abgeschleppt und die Stadtwerke kümmern sich um den Strommast.