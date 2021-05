Auto prallt auf haltendes Fahrzeug

Zu einem Auffahrunfall mit mehreren tausend Euro Sachschaden ist es am Montagabend gegen 18 Uhr in der Brochenzeller Straße in Meckenbeuren gekommen. Eine 20-jährige Hyundai-Lenkerin hatte laut Polizei zu spät erkannt, dass die vor ihr fahrende 74-Jährige mit ihrem Opel anhielt, um Fußgänger am Überweg die Straße queren zu lassen.

Die 20-Jährige fuhr in das Heck des vor ihr haltenden Wagens, wodurch ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5 000 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.