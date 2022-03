Auto fährt auf Motorrad auf

Ein 65-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der B 467 bei Hirschach in einen Unfall verwickelt worden. Ein 25 Jahre alter Autofahrer hatte zu spät erkannt, dass der vorausfahrende Motorradfahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Beim folgenden wuchtigen Auffahrunfall erlitt der Zweiradfahrer leichte Verletzungen. An seiner Maschine, die nicht mehr fahrbereit war, wird der Schaden von der Polizei auf rund 10 000 Euro geschätzt. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei auf etwa 8000 Euro.