Ein 58-Jähriger ist am Donnerstag gegen 23.50 Uhr auf der Hauptstraße in Meckenbeuren auf Höhe der Einmündung zur Tettnanger Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt.

Die Laterne knickte um, heißt es im Polizeibericht. Da an der demolierten Laterne Stromkabel freigelegt wurden, zog die Polizei einen Fachmann hinzu, der die Stromzufuhr abstellte. An dem Auto entstand Totalschaden in höhe von rund 3000 Euro.