Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Brückenstraße ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro entstanden. Ein 33-jähriger Motorradfahrer wollte von der Brückenstraße nach links in die B 30 einbiegen und musste dabei anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 77-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf den Zweiradlenker hinten auf. Der 33-Jährige kam dadurch zu Fall, blieb aber glücklicherweise unverletzt, berichtet die Polizei.