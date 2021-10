Auto beim Ausparken beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag zwischen 7.30 und 12.45 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Wiesentahlstraße in Meckenbeuren geparkten Fiat beschädigt.

Der Unfallverursacher touchierte das Auto laut Polizei mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr danach einfach weg, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2500 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07542/94320 entgegen.