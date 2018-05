Weithin sichtbar grüßt seit Donnerstagabend ein prächtiger Narrenbaum alle Autofahrer und Passanten in Brochenzell und kündet davon, dass in Brochenzell die heiße Phase der Fasnet angefangen hat. Das bedeutet Ausnahmezustand in Humpishausen, wie der Ortsteil während der närrischen Tage heißt.

Auf stolze 20 Meter bringt es die edle, mit bunten Luftballons geschmückte Tanne, die vom „Narrenbaumteam“ rund um Berthold Wiggenhauser in wenigen Minuten vor dem Schloss aufgestellt wurde. „Es schtoht dr Baum in bunter Pracht, au des Johr hommer’s wieder g’schafft. Sieht super aus, isch richtig groß, i ka bloß saga: Ganz famos!“, lobte Zunftmeister Ralf Müller den schönen Baum und bedankte sich bei Berthold Wiggenhauser und seinem Team für die seit Jahren bewährte, gute Zusammenarbeit.

Kaum reckte sich die Baumspitze gen Brochenzeller Abendhimmel war allen Beteiligten klar, nun folgt das Humpislied. Angestimmt von Schriftführerin Michaela Reiner sangen alle gemeinsam: „Mein Humpishausen, wie schön ist es bei dir. Beim Schunkeln und Tanzen, beim Wein und auch beim Bier. Mein Humpishausen, bei dir ist halt was los. Da tanzen die Narren, ob klein oder groß.“ Die zahlreichen Zuschauer am Schlossplatz hakten sich unter, schunkelten zusammen im Takt und sangen lauthals mit.

Einige von ihnen waren in weiße Nachtgewänder gekleidet, denn sie hatten bereits zuvor an dem traditionellen Hemedglonkerumzug teilgenommen. Eine große Gruppe Brochenzeller hatte sich dazu auf dem Parkplatz am Brochenzeller Wald versammelt. Ob in Nachthemd, Pyjama oder einfach mit übergeworfenem Bettlaken, Jung und Alt marschierte munter in Richtung Schloss. Dort sorgten der Fanfarenzug Brochenzell und die Musikkapelle Brochenzell unter der Leitung von Heinrich Haas für ordentliche Stimmung.

Nach Narrenbaumstellen und Singen der Humpishausener Nationalhymne folgte der nächste Höhepunkt: die schaurig-schöne Zeremonie des Maskenerweckens. „Humpis, Humpis- eins, zwei, drei- Hexenmeister eil herbei,“ erklang der Ruf nach dem Hexenmeister (Torsten Fahr). Dieser ließ nicht lange auf sich warten und befahl vor dem Hintergrund lauten Donnergrollens und gruseliger Musik, den Masken zu erscheinen. Gleich darauf tauchten Humpishexen, Humpisnarren, Schlossnarren und Kräuterweible auf. „Tanzt um das Feuer, Musikanten herbei, es grüßt euch der Meister – mit Humpis Ahoi“, verabschiedete sich der Hexenmeister, während seine Masken vergnügt ums Feuer hüpften. Mit einem Auftritt des Maskentanzes zu fetzigen Discoklängen und einer fulminanten Vorstellung der Springerhexen endete das offizielle Programm. Danach zog es noch etliche Narren ins Brochenzeller Nachtleben, wo ausgiebig weiter gefeiert wurde.