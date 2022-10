Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der erste Ausflug der Funkengemeinschaft Reute startete von der Linde – SVK Heim Kehlen – mit dem Bus Richtung München. Es handelte sich um eine Überraschungsfahrt, organisiert von Daniel Messmer, Moritz Knüppel und Simon Müller. Gestärkt im Bus mit einer gut gefüllten Frühstückstüte und Getränken ging’s dann nach Erding zu einer dreistündigen Brauereibesichtigung. Diese war sehr interessant und lehrreich. Das bekannteste Produkt ist das Erdinger Weißbier. Mit einem jährlichen Ausstoß von 1,7 Millionen Hektoliter ist Erdinger Weißbräu nach eigenen Angaben die größte Weißbierbrauerei der Welt. Einziger Standort ist Erding, und von dort aus wird das Weißbier in über 100 Länder weltweit exportiert. Zum Abschluss der Führung war in Form von leckeren Weißwürsten, Brezeln und reichlich Getränken für das leibliche Wohl gesorgt. Das danach ursprünglich geplante Rafting fiel auf Grund des schlechten Wetters in wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Diese Lücke wurde durch einen Besuch im Hofbräuhaus gefüllt. Nach circa zwei Stunden Halli Galli und einem Maß Bier und bester Laune machten wir uns wieder auf den Heimweg. Allen hat es bestens gefallen. Hoffentlich bis bald zu unserem nächsten Funken. Funken – Reute!