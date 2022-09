Aus dem geplanten Open-Air-Kino in Meckenbeuren wird ein Turnhallen-Cinema

Während die ersten Bilder des Films Ant-Man über die Leinwand flimmern, kracht draußen der erste Donner. Der Jugendrat hatte sein Open-air Kino am letzten Ferienfreitag wegen des schlechten Wetters in die Mehrzweckhalle des Bildungszentrums verlegt.

Keine Leinwand auf der Wiese

Ursprünglich hätte die Leinwand auf der Wiese hinter der Sporthalle stehen sollen. Ein Open-Air Kino in Meckenbeuren stand schon lange auf der Wunschliste des Jugendrates. „Die Idee hatten wir schon vor einem Jahr“, erzählt Paul vom Jugendrat. Erste Überlegungen im Frühjahr 22 zum Open-Air- Kino einzuladen, scheiterten allerdings an den damaligen Corona Auflagen. Nun wird der Action Film Ant-Man am Ende der Sommerferien gezeigt, als das Wetter allerdings eine Outdoor Veranstaltung unmöglich machte. „Schön, dass wir kurzfristig in die Halle umziehen konnten“, findet Nils Kaeding vom Jugendreferat. Nicht nur das Gewitter sondern auch heftige Regenfälle hätten Kino im Freien unmöglich gemacht.

„Wir haben uns bewusst für das letzte Wochenende vor Schulbeginn entschieden, weil dann viele wieder da sind“, erklärt Maja vom Jugendrat. Sie begrüßt anschließend im Saal auch die Zuschauer. Die rund 50 Zuschauer hatten es nicht weniger gemütlich, als in einem richtigen Kinosaal. Das Organisations-Team von Jugendrat hatte die dicken Matten gegen Kästen und Bänke gelehnt und so komfortable Kinoplätze mit Liegestuhl-Flair geschaffen. Um die besten Plätze in der Mitte gab es dann auch kurz mal eine Diskussion. Zwei Mädchen schleppen einfach eine weitere Matte zum Platz ihrer Freundin.

Getränke und Popcorn günstig

Getränke und Popcorn gab es für taschengeld-taugliche Beträge im Foyer der Halle. Statt nach Popcorn roch es in diesem „Kino“ allerdings einfach nach Turnhalle. Pluspunkt für die Jugendlichen: Der Eintritt war frei. „Das hängt auch mit den Gema-Gebühren zusammen, die entrichtet werden müssen“, erklärt Nils Kaeding. Bei einer kostenlosen Filmvorführung sei der Obulus fürs Urheberrecht der Filmschaffenden geringer.

Auf 100 bis 150 Zuschauer hatte der Jugendrat gehofft. Geworben hatten die Jugendlichen mit Flyern, Plakaten und auf instagram für ihr Kino. Am Ende hatten rund 50 Zuschauer viel Platz in der riesigen Halle und spannende Unterhaltung bei dem auf einer Comic Figur basierenden Actionfilm. Der Held schrumpft im Film zur Ameise (Ant) mit Riesenkräften.

Der Film, der für Jugendliche ab 12 freigegeben ist, lockte auch junge Erwachsene in die Halle. „Ist doch Ehrensache, dass ich dabei bin“, sagt Jona Fritz, der es mit dem Fahrrad aus Friedrichshafen gerade noch vor dem Platzregen geschafft hat. Jona erzählt, dass er Gründungsmitglied im ersten Jugendrat in Meckenbeuren war. Grafittiwand, Jugendplatz und Mülltonnenaktion - wie es mit der Arbeit des Jugendrates weitergegangen ist, habe er immer mit Interesse verfolgt. „Es sollte mehr Plätze für die Jugend geben“, findet Jona.