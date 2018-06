Auftakt mit öffentlicher Andacht in St. Maria

Wieder einmal in Meckenbeuren Station machen die Mesner im Dekanat Friedrichshafen. Ihre Versammlung findet am Montag, 19. Februar, in St. Maria statt. Sie beginnt mit einer öffentlichen Andacht um 14.30 Uhr.

Nicht zu kurz kommen sicherlich Begegnung, Austausch und Gespräch. Fachlich-informativ wird es mit Herbert Wohnhas aus der Vorstandschaft der Diözesanleitung des Mesnerverbandes. Der Dekanatsleiter in Biberach spricht über Reinigung und Umgang mit liturgischen Geräten.

Rückblende: Beim Besinnungstag für Mesner trafen sich 24 Teilnehmer aus dem Dekanat Friedrichshafen im katholischen Gemeindehaus in Langenargen. Nach der Begrüßung durch Dekanatspräses Pfarrer Josef Scherer informierte Christian Macherauch vom Verwaltungszentrum Gesamtkirchenpflege über Änderungen in der Vergütungsabrechnung. Zum eigentlichen Thema und Impuls leitete Pfarrer Paul Notz von der Seelsorgeeinheit Bad Wurzach und stellvertretender Diözesanpräses des Mesnerverbandes, über zum Heiligen Nikolaus von Flüe (Bruder Klaus).

Nach Worten der Zuversicht, nicht alle Wege Gottes verstehen zu können, dankte Pfarrer Scherer den Organisatoren Monika Burkhart und Hannes Sauter sowie Pfarrer Paul Notz mit einem Buchgeschenk. Zum Abschluss wurde Eucharistie gefeiert mit Pfarrer Paul Notz in der Kirche St. Martin in Langenargen.