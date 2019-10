Aufregend: „Heut ist Feueralarm“

Brandschutzerziehung ist das ganze Jahr über ein Thema in der Wilhelm-Schussen-Schule. Angesagte und nicht angesagte Übungen stehen ebenso auf dem Programm, wie Schulungen von Lehrkräften und Schülern im Unterricht – und als Höhepunkt für die Schüler, der Helfertag der Jugendfeuerwehren, der an jedem letzten Freitag vor den Herbstferien in Baden-Württemberg ausgetragen wird.

Um 8.20 Uhr schrillte am Freitag wieder der Alarm und die Kinder wussten genau, was zu tun war. In Zweierreihen formiert ging es ohne Verzögerung geordnet nach draußen, bis hinüber zum Schulwald und aus der vermeintlichen Gefahrenquelle. „Eine Minute 16 Sekunden“, stoppte Rektorin Andrea Rist und freute sich mit ihren Schützlingen über den reibungslosen Ablauf. „Der ist auch ohne Ansage nur um wenige Sekunden langsamer“, versicherte sie und sagte der Feuerwehr Dankeschön für diese zusätzliche Schulung zu diesem wichtigen Thema. Nicht nur die Schüler, auch die Lehrer sind bei unangesagten Übungen nicht vorbereitet und müssen richtig funktionieren. Im Ernstfall sowieso. 130 Kinder und zehn Lehrkräfte waren es am Freitag. „Da muss der Ablauf gesichert sein, um alle im Ernstfall schnell in Sicherheit zu bringen“, so Rektorin Andrea Rist.

Die Zielgruppe beim Helfertag sind deutschlandweit die Dritt- und Viertklässler der Schulen. Sie sollen Einblicke in die Arbeit der Feuerwehren bekommen, für einen kompetenten Umgang im Notfall geschult werden und Interesse finden für die Mitarbeit. In Kehlen waren es die Viertklässler, die nach der Alarmübung ins Feuerwehrauto steigen durften – und los ging’s ins Feuerwehrhaus nebenan. Dort gab es ein dickes Lob für die Kinder vom stellvertretenden Abteilungskommandanten Thomas Fischer, der mit Kameraden und Kameradinnen den Helfertag organisierte: „Ihr seid ganz ruhig geblieben, habt alles gelassen durchgeführt, Respekt, großes Kino!“

Mit dabei waren Daniel Korn, der mit den Kindern den Notruf richtig absetzte, Herbert Baumann und Helmut Vetter, die als Maschinisten die Fachmänner waren für alles, was im Feuerwehrfahrzeug vorhanden ist. Marie Amann und Fabian Fischer, die Jugendleiter, hatten lustige und feuerwehrtechnische Spiele vorbereitet und Stefan Amann, der Kommandant, wurde an diesem Freitag für die Kinder zum Feuerwerker. Bei ihm durften sie selbst Hand anlegen, mit dem Feuerlöscher lodernde Feuer löschen, den Knall von explodierenden Dosen hören und damit gefährliche Situationen hautnah erleben und erfühlen.

„Solche Erfahrungen sind ganz wichtig für die Kinder“, weiß der Kommandant und unterstützt mit seiner Mannschaft diese Brandschutzerziehung sehr gerne. „Vielleicht können wir ja auch ihr Interesse wecken für die Arbeit bei der Feuerwehr“, so seine Hoffnung. Angebote dafür gibt es in Kehlen zuhauf: Die Kinderfeuerwehr für Kinder ab sechs Jahren, die Jugendfeuerwehr ab zehn Jahren oder musikalisch im Spielmannszug ab acht Jahren.