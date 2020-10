Aus Unachtsamkeit ist ein 23-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 8.40 Uhr auf der K 7790 an der Auffahrt zur B 467 auf den Wagen eines gleichaltrigen Fahrers geprallt, der verkehrsbedingt anhalten musste. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 3000 Euro, die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.