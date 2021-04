Auffahrunfall an der Auffahrt zur B 30

Mehrere Tausend Euro Sachschaden sind am Donnerstag gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Käthe-Paulus-Straße in Meckenbeuren entstanden. Sowohl ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer als auch ein hinterherfahrender 57-jähriger fahrer eines Volvo wollten laut Polizei an der Einmündung nach links in Richtung Meckenbeuren auf die B 30 einfahren. Dass der Vorausfahrende an der Bedarfsampel verkehrsbedingt anhalten musste, übersah der Volvofahrer und fuhr dem Wagen des 62-Jährigen auf. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 4500 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.