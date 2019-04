Eine Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro hat ein Auffahrunfall am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der B30 vor dem Kreisverkehr Lochbrücke gefordert. Ein 49-Jähriger fuhr im Stop-and-Go-Verkehr vermutlich aus Unachtsamkeit auf den vor ihm rollenden Wagen eines 61-jährigen Mannes auf. Hierdurch zog sich die 59-jährige Beifahrerin im Wagen des 61-Jährigen eine leichte Verletzung zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.