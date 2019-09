Aufbruch in eine neues „Zuhause auf Zeit“

Der Umbau in Hegenberg geht voran. Nach dem Bau der beiden Wohnhäuser St. Leonhardt 1 und 2, ist nun auch der Umbau und die Sanierung des Hauses St. Kolumban fertiggestellt, schreibt die Stiftung Liebenau in einer Pressemitteilung. 21 Bewohner werden in drei Wohngruppen leben. Sie haben bisher in anderen Wohnhäusern der Stiftung Liebenau gewohnt.

Eine von ihnen ist Miriam Raab. Sie freut sich, dass sie künftig in einem der vier großzügigen Appartements leben darf. Diese sind an eine der Wohngruppen angegliedert und stehen jungen Menschen zur Verfügung, die auf ein selbstständigeres Leben vorbereitet werden sollen. Bereits im Juli gingen die Häuser St. Leonhardt 1 und 2 in Betrieb. 48 junge Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf leben in den vier sozialtherapeutischen Wohngruppen. Sie werden rund um die Uhr von Mitarbeitenden der Liebenau Kliniken betreut.

Damit ist ein weiterer großer Schritt im Umwandlungsprozess des ehemaligen Kinder- und Jugenddorfs Hegenberg zum pädagogischen, sozialtherapeutischen und medizinisch-klinischen Fachzentrum getan. Dort finden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Beeinträchtigungen ein „Zuhause auf Zeit“ mit präzise aufeinander abgestimmten Unterstützungsangeboten. So werden sie auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden umfassend und verlässlich begleitet. Als nächstes steht die Sanierung des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Don-Bosco-Schule an. Die Gebäude stammen, wie alle in Hegenberg, aus den 70er-Jahren und entsprechen nicht mehr modernen baulichen und fachlichen Standards.