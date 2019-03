Auf zum Kinderkleiderflohmarkt nach Kehlen

Der Kinderkleiderflohmarkt findet am Samstag, 16. März, von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Karl-Brugger-Halle in Kehlen statt, vor der dieses Plakat auf den Termin hinweist. Der Einlass für Schwangere mit Mutterpass ist bereits ab 13 Uhr. Angeboten werden dann wieder Herbst- und Winterkleidung für Kinder bis Größe 176, Spielsachen und Bücher, Umstandskleidung, Kinderwagen, Autositze, Kinderfahrzeuge und anderes mehr.

Eine Umkleidemöglichkeit ist laut Veranstalter vorhanden, der sich über einen Besuch in der Caféteria freuen würde. Dort gebe es wieder leckere selbst gebackene Kuchen sowie Kaffee und Kaltgetränke, heißt es in der Ankündigung.