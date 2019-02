Auf Wolfgang Bauder folgt Angelique Schwimmer

Der Vorsitzende des Motorsport-Clubs Scuderia Humpis Meckenbeuren im ADAC, Dieter Friesewinkel, hat vor Kurzem knapp 30 Mitglieder des Vereins zur Hauptversammlung begrüßt. Davon berichtet der Verein in einer Mitteilung.

Im historischen Gasthaus Schloss in Brochenzell berichtete zunächst Sportleiter Raimund Keller über ein ereignisreiches Vereinsjahr. Schwerpunkt waren wiederum die zahlreichen ADAC-Fahrradturniere und ein Verkehrssicherheitstag an den Tettnanger Schulen. Das zeige, wie sehr es dem Verein am Herzen liegt, die Jugend über das richtige Verhalten und die Gefahren im Straßenverkehr aufzuklären. Durch zahlreiche Aktivitäten im Oldtimerbereich kam auch die Freude am Motorsport nicht zu kurz. Einige gesellige Treffen rundeten das Clubleben des Motorsport-Clubs ab.

Ein trauriges Kapitel im Vereinsjahr war der Pfingstmontag, als die Mitglieder vom Tode ihres langjährigen und geliebten Mitglieds Helmut Knapp erfahren mussten. Knapp war im gesamten deutschen Motorsport als zuverlässiger ADAC-Sportwart bekannt und geschätzt. Obwohl in den vergangenen Jahren seine schweren Krankheit nicht zu übersehen war, nahm er wann immer möglich aktiv am Clubleben teil.

Nach dem Gedenken wurde Wolfgang Bauder aus Friedrichshafen nach langjähriger Tätigkeit in der Vostandschaft aus dem Amt des zweiten Vorsitzenden verabschiedet. Er war in den 80er-Jahren einige Jahre erster Vorsitzender der Scuderia Humpis und seit Mitte der 90er bis heute stellvertretender Vorsitzender. In das Amt des zweiten Vorsitzenden, wurde anschließend Angelique Schwimmer aus Friedrichshafen einstimmig gewählt. Auch die übrigen Mitglieder des Vorstands, Dieter Friesewinkel (Vorsitzender), Josef Arnold (Schatzmeister), Raimund Keller (Sportleiter) und Kerstin Klimpel (Schriftführerin und Jugendleiterin) wurden ohne Gegenstimmen wiedergewählt.

Einen kleinen Ausblick auf anstehende Aktivitäten gewährte Dieter Friesewinkel mit dem Hinweis auf die „Seegfrörne“, einer jährlich stattfindenden Winter-Oldtimer-Rallye, bei der am 16. März die Scuderia Humpis eine Wertungsprüfung macht. Ein weiteres Highlight, nicht nur für Oldtimer-Freunde, wird am 21. Juli die Spaß-Rallye sein, die zusammen mit dem benachbarten Wasserburger Oldtimer-Club durchgeführt wird und in Brochenzell startet. Hier kann jedermann ohne großes Geld und ohne Vorkenntnisse eine einfache Orientierungsfahrt mitmachen. Neben seltenen Oldtimern dürfen hier auch ganz normale Autos an den Start.

Im Übrigen wird wieder die Verkehrssicherheit einen Schwerpunkt bilden, wo mit den ADAC-Fahrradturnieren und einem Verkehrssicherheitstag verschiedene Schulen in ihrer Verkehrssicherheitsarbeit unterstützt werden. Auch bei den Ferienspielen der Gemeinde Meckenbeuren wird sich die Scuderia Humpis 2019 wieder einbringen.