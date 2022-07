Auf und davon nach Zusammenstoß am Parkplatz

Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht hat die Polizei eingeleitet und bittet um Hinweise. Vorausgegangen war am Dienstag ein Zusammenstoß zweier Autos auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Hauptstraße. Ein unbekannter älterer Mann mit einem dunkelblauen Wagen fuhr gegen 15 Uhr einem ausparkenden VW Sharan auf, richtete dabei mehrere hundert Euro Sachschaden an und suchte danach einfach das Weite.

Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.