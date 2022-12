Auf Königs Geheiß: Untermeckenbeuren ade, willkommen Meckenbeuren

Wer als „Alteingesessener“ im Stammbuch seiner Vorfahren blättert, der könnte beim Geburtsort der Großeltern oder Ur-Großeltern über Untermeckenbeuren stolpern. Zumindest, wenn der Ur-Ahn vor 1897 geboren ist. Wer hingegen in der Tettnanger Oberamtsbeschreibung von 1838 im Register nach „Meckenbeuren“ sucht, der tut dies vergeblich. Fündig wird er/sie unter „Obermeckenbeuren“ und „Untermeckenbeuren“. Was auf ein Jubiläum verweist, das im zu Ende gehenden Jahr (nicht) gefeiert wurde: Meckenbeuren als Gemeinde dieses Namens gibt es seit 125 Jahren. Besiegelt hat dies anno 1897 der König von Württemberg. Doch der Reihe nach und unter acht Aspekten:

Untermeckenbeuren ist die größte „Schultheißerei“

Insgesamt 23 Parzellen machten Untermeckenbeuren anno 1838 aus, als erstmals eine Beschreibung des Oberamts Tettnang Aufschluss über die Gegebenheiten gab. Dazu gehörten unter anderem Bechlingen, Brand, Brugg, Fünfehrlen, Hirschach, Hohenreute, Moos, Reute, Sibratshaus und Walchesreute. Der Kernort wies mit 206 die größte Einwohnerzahl auf, knapp vor Kau (186) und Obermeckenbeuren (154).

Mit seinen 1507 Einwohnern, die sich auf Dörfer und Weiler auf einer großen Fläche verteilten, stellte Untermeckenbeuren erstaunlicherweise die bevölkerungsreichste von 22 Gemeinden im Oberamt – noch vor Tettnang oder Friedrichshafen, die damals freilich einen gänzlich anderen Zuschnitt als heute hatten.

Geschichte I: Eine einheitliche Geschichte für Meckenbeuren zu schreiben, fällt schwer. Mit der dezentralen Siedlungsstruktur ging eine Zersplitterung der politischen Zuständigkeiten und Besitzverhältnisse einher. Für (Unter)Meckenbeuren ist bekannt, dass es mit der Grafschaft Montfort 1780 an Österreich, 1805 an Bayern und 1810 an Württemberg kam. Als „Schultheißerei“ stand Untermeckenbeuren in einer Reihe mit Liebenau, Ettenkirch und Hirschlatt, die ebenfalls Flächen der heutigen Meckenbeurer Gemarkung umfassten.

Ab 1895 strömen Personen und Güter aus Tettnang

Geschichte II: Mit der 1847 in Betrieb genommenen Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Ravensburg gewinnt Meckenbeuren immens an Bedeutung – als einzige Haltstation zwischen den beiden Städten. Der erste Bahnhof wird gebaut, und zunehmend ist die Eisenbahn als Spediteur von Massengütern gefragt.

Geschichte III: Was mit dem Jahr 1895 seine Abrundung erfährt – dank der Nebenstrecke nach Tettnang. Meckenbeuren rückt näher an die Oberamtsstadt heran, die seit den 1860er Jahren als Hopfenanbaugebiet einen Aufschwung nimmt. Für den Transport und Verkauf hin zu den wichtigsten Handelsplätzen (wie Nürnberg oder Mainz) eignet sich die Bahn bestens.

Fabriken am Bahnhof schaffen Arbeitsplätze

Geschichte IV: Namen, die für die Anfänge der Industrialisierung und fast alle für eine Ansiedlung in Bahnhofsnähe stehen: „Cementwaren- und Kunststeinfabrik Locher & Sohn“ (1876), Sägewerk Hermann Wölfle (1878, Alznach), Wölfle & Locher Parkettfabrik (1889). Dieses Jahr setzt Josef Friedel als Geburtsjahr der Holzindustrie an.

Im Vergleich: Aufschlussreiche Daten bieten die Einwohnerzahlen aus den Jahren 1834 und 1871. Untermeckenbeuren gehörte unter den 50 größten Städten und Gemeinden in Oberschwaben zu jener Handvoll, die kein Wachstum aufwiesen. Von 1438 auf 1437 sank der Einwohnerstand. Überholt wurde man unter anderem von Tettnang (von 1340 auf 1649) oder auch Eschach (1142/1654).

Allerorten ist die Rede von „Meckenbeuren“

Sollte sich der große Schub für Meckenbeuren erst gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts einstellen, so war Aulendorf früher dran. Wie Meckenbeuren von der Südbahn profitierend, hatte ihm die Stellung als Bahnknotenpunkt bereits 30 Jahre zuvor großes Wachstum beschert (1864: 1223 Einwohner, 1871: 1577, also ein Zuwachs um 25 Prozent).

Namensänderung: Aus dem Januar 1897 stammt ein Anschreiben des Gemeinderats an das Innenministerium in Stuttgart. In ihm heißt es: „Die hiesige Gemeinde führt wohl nicht ganz richtig den Namen ,Untermeckenbeuren’, wird aber überall ,Meckenbeuren’ genannt. Es wird nachgesucht, der Gesamtgemeinde den Namen ,Meckenbeuren’ zu geben.“ Wenige Tage später, exakt am 25. Januar 1897, habe der württembergische König Wilhelm II. dem Wunsch entsprochen, der vermutlich mit der Bekanntmachung im Staatsanzeiger in die Tat umgesetzt wurde.

Fortan gab es Meckenbeuren und Obermeckenbeuren, aber kein Untermeckenbeuren mehr. Das Gewohnheitsrecht hatte sich durchgesetzt: Tatsächlich war im ersten Fahrplan von 1847 nur von Meckenbeuren die Rede, und auch am Bahnhof prangte schon vor 1897 dieser Namenszug. „Ober“ sticht „Unter“ trifft es in diesem Fall zwar nicht – wohl aber „kürzer“ sticht „länger“.