Beim Versuch, mehrere Parfüms zu klauen, sind am Montagabend gegen 17 Uhr zwei junge Männer in einem Drogeriemarkt ertappt worden. Eine Angestellte hatte die beiden Männer dabei beobachtet, wie diese die Artikel zunächst in einen Einkaufskorb legten, dann aber in einen mitgeführten Rucksack umpackten. Bei einer Überprüfung durch die Polizei stellte diese in dem Rucksack eine präparierte Diebestasche fest.