Auf der Jagd nach dem sechsten Beinchen

Einmal zum Mond und zurück geht es in diesem Jahr im Kulturschuppen am Gleis 1. Und zwar am ersten Adventswochenende. Dann bringt die Jugendgruppe der Laienspieler Meckenbeuren mit Gerdt von Basewitz` „Sumsemanns Mondfahrt“ (auch bekannt als „Peterchens Mondfahrt“) einen echten Klassiker auf die Bühne. Wer kennt sie schließlich nicht, die Geschichte vom Maikäfer Sumsemann, der des Nächtens mit dem Geschwisterpaar Anneliese und Peterchen zum Mond fliegt, um das verlorene, sechste Beinchen des Käfers zurück zu holen?

Generationen von Kindern haben bei der abenteuerlichen Reise des ungleichen Trios schon mitgefiebert und werden es bei der Aufführung im Kulturschuppen sicherlich auch tun. Denn die jungen Darsteller sind wieder einmal mit Feuereifer dabei, wie ein Besuch beim Probenwochenende im Kulturschuppen zeigte. Mit insgesamt 30 Kindern sind die Regisseurinnen Kathrin Rueß und Conny Holzwarth in diesem Jahr am äußersten Limit angelangt. „Jetzt ist Schluss. Wir haben eine lange Warteliste, die wir abarbeiten müssen. Mir tut es immer sehr leid, wenn die Kinder nicht spielen können“, sagt Kathrin Rueß während sie die Kinder auf der Bühne nicht aus den Augen lässt. „Lauter Antonia! Die müssen dich auch in der letzten Reihe verstehen“, ruft sie zwischendurch.

Auch in ihrem zwölften Jahr als Regisseurin hat Kathrin Rueß nichts an Leidenschaft und Energie eingebüßt. Mit „Sumsemanns Mondfahrt“ haben Rueß und Holzwarth bewusst ein Stück ausgesucht, dass nicht ganz so anspruchsvoll ist wie die Stücke der letzten Jahre, etwa „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Schließlich hat sich die Altersspanne der Laienspieler mit sieben bis 14 Jahren deutlich verjüngt. Dafür sind altgediente Hasen wie Peter Schimmels (Ton) und seine Schwester Theresa (Kostüme) nun im Hintergrund tätig.

Auch lustig muss es sein

„Wir haben ganz viele Kleine dabei. Daher ist das Stück etwas einfacher. Aber, was mir sehr wichtig ist, es ist auch unheimlich lustig“, sagt Rueß. Wenn etwa Lars Koch als leicht verpeilter, ängstlicher Herr Sumsemann ständig in Ohnmacht fällt, um sich auf diese Weise bedrohlichen Situationen zu entziehen, sind die Lacher im Publikum schon vorprogrammiert.

Seit vielen Hundert Jahren fristet die Sumsemann Maikäferdynastie ein fünfbeiniges Dasein. Das sechste Beinchen wurde einst von einem bösen Holzdieb abgehackt und befindet sich seitdem, nebst Dieb, auf dem Mond. Es kann nur zurückerobert werden, wenn es gelingt, zwei Kinder zu finden, die noch nie einem Tier ein Leid angetan haben. In Peterchen (Romy Butz) und Anneliese (Sophia Kühnle) scheint Herr Sumsemann nun endlich diese zwei besonderen Kinder gefunden zu haben. Zu nachtschlafender Zeit begeben sich die drei auf ihre spannende Reise Richtung Mond, landen aber zunächst beim Sandmann (beeindruckend Luca Oricchio) und seinen vielen quirligen Sternenkindern. Von der Sternenwiese geht es weiter zum Schloss der Nachtfee (Aurelie Belard), die um Mitternacht alle Naturgeister um sich versammelt hat.

Fehlt als letzte Station nur noch der Mond. Doch da gelangt man nur mittels einer imposanten Mondrakete hin, deren Anblick beim ängstlichen Herrn Sumsemann natürlich wieder einen Ohnmachtsanfall auslöst. „Nun lassen sie mal kurz vor dem Ziel nicht die Fühler hängen“, fordert ihn der Sandmann auf. Ob Herr Sumsemann tatsächlich einsteigt und sich dem Kampf mit dem Mondmann (Miriam Enzmann) stellt?