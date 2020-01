Auch wenn das Christkind mal den Kopf verliert

„Fest soll mein Taufbund immer stehen“. Das war das Thema am Sonntag in St. Verena mit Pfarrer Josef Scherer und Manfred Fliege und mit Schwester Francesca Trautner, die alle zum neuen Glaubenskurs eingeladen hat.

Vom alten Priester erzählte sie im Gottesdienst, der jeden Morgen sein Taufbekenntnis sprach. Der sich jeden Morgen an seine Taufe erinnerte und an den Bund des Lebens mit Gott. Das gebe ihm die Kraft, die er brauche im Leben und den Mut und das Vertrauen.

„Auch wir sind Getaufte und haben den Bund geschlossen“, erinnerte sie und versicherte, „Jeder kann gewiss sein: Gott will, dass wir lebt, dass er uns begleitet und wenn es sein muss, auch durchs Leben trägt.“ Im neuen Glaubenskurs will sie daran erinnern und mit den Teilnehmern erspüren: „Was bedeutet mir die Taufe? Habe ich diesen Schatz schon für mich entdeckt? Wirkt er sich schon auf mein Leben aus?“. Bis Palmsonntag gibt es dazu Gelegenheit. Jeder kann mitmachen, alle fünf Abende lang oder nur an einem und in den Gottesdiensten. Von einem anderen Schatz sprach Pfarrer Scherer an diesem Sonntag. Vom Einsatz der ehrenamtlichen Helfer in der Kirche. Ganz besonders von Renate Rudhart, die nach 16 Jahren ihr Amt als Mesnerin abgibt. „Auf Menschen wie sie können wir bauen, auf ihre Treue und ihre Religiösität. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Sie war immer da, flexibel und darauf bedacht, dass alles zum Besten geschieht“, sagte der Geistliche, dessen Dank auch Willi Rudhart galt, der immer da sei, wenn Hilfe gebraucht werde. Das größte Dankeschön aber kam von Renate Rudhart selbst. Dafür, dass sie diesen Dienst ausführen, erleben durfte: An Pia Litz-Kehr, die ihr Mut machte als Frau den Mesnerdienst anzutreten. An Paul Brugger, der sie in den Dienst einwies. An Angela Brugger, die mit ihr den Dienst versah und weitermacht. An die neuen Mesnerinnen Birgit Eberhard und Monika Assfalg sowie an die Pfarrer Manfred Fliege und Josef Scherer: „Euer Lebens-Ja zu Gott und euer Wort, das den Sohn Gottes auf den Opferaltar herabruft, erfüllt mich mit Dankbarkeit. Mit Geduld und Ruhe seid ihr mir begegnet. Auch dann, wenn dem Christkind der Kopf abgebrochen ist oder ich den Orgelstimmer eingesperrt habe“. An Brigitte Götz für ihr Singen und all die Ministranten: „Haltet den Dienst am Altar in Ehren“.