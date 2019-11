Der Kapellenförderverein hat eine neue Kassiererin. Bettina Haussmann ist in der Mitgliederversammlung im Gemeindehaus St. Maria Meckenbeuren zur Nachfolgerin von Peter Osswald gewählt worden.

Mehr als 21 Jahre hatte Peter Osswald die Vereinskasse verwaltet und die wurde dabei ebenso lange von Reimar Hessler überprüft. In Osswalds Amtszeit als Kassierer standen große finanzielle Ausgaben und Investitionen an. So stellte der Ankauf des Kapellengrundstücks durch den Förderverein sowie die Instandsetzung des Elektroantriebes der Glocke und eine unvorhergesehene Dachsanierung Kassierer und Verein vor große Herausforderungen.

Abgesehen davon gibt es keine Veränderungen im Vorstand. Dem Kapellenförderverein steht weiterhin Iris Baumann zusammen mit ihrem Stellvertreter Christoph Hartmann vor. Schriftführer bleibt Franz Marschall, Beisitzer sind nach wie vor Klara Barth und Josef Schneider. In ihrem Ausblick auf das Jahr 2020 stellte Iris Baumann die anstehende Außenrenovierung der Obermeckenbeurer Kapelle „Maria Königin des Friedens“ in den Fokus. Fast schon logisch, dass deshalb der Kapellenförderverein wieder auf zahlreiche und großzügige Sponsoren und Spenden hofft.

Es sei erfreulich, dass die Kapelle das ganze Jahr über mit Leben gefüllt sei, hob die Vorsitzende Iris Baumann in ihrem Jahresbericht hervor. Neben den festen Gottesdiensten werde das Obermeckenbeurer Kleinod immer wieder für Andachten, Taufen und Hochzeiten genutzt. Bei diesem Punkt galt der Dank im Besonderen Pfarrer Josef Scherer für die Gestaltung der regelmäßigen Gottesdienste sowie Anna Baumann für ihren zuverlässigen Dienst als Mesnerin, die sich auch um den Blumenschmuck kümmert. Viele Hände seien für die Pflege der Kapelle das Jahr über notwendig und so galt der Dank der Vorsitzenden allen engagierten Helfern.

Zu Beginn der Versammlung stand das Gedenken an die verstorbenen Ehrenmitglieder Erich Baumann und Johann Marschall. Beide seien, so Christoph Hartmann in seinem Nachruf, „von Anfang an große Stützen bei der Umsetzung des Projektes ,Kapelle in Obermeckenbeuren’ gewesen“. Beide waren angesichts ihrer Verdienste bereits 2013 zu Ehrenmitgliedern ernannt worden.