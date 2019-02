Asylunterkunft im Hibiskusweg – es soll weitergehen

Haushalt, Feuerwehrgerätehaus, Asylunterkunft, Wohnraumoffensive: Vier wegweisende Themen beschäftigen den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am Mittwoch, 27. Februar. Los geht es um 17.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses mit dem Bericht der Vorsitzenden sowie mit Bekanntgaben von Eilentscheidungen und nicht öffentlich gefassten Beschlüssen.

Nach den Vergaben wird die aktuelle Planung zum Umbau und zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Meckenbeuren vorgestellt.

Inhaltliche Berührungspunkte haben die Tagesordnungspunkte 6 und 8. Bei Ersterem geht es um die kirchliche Wohnraumoffensive Oberschwaben: „Beratung und Beschlussfassung über die Beteiligung der Gemeinde“ sind hierzu angesagt.

Mit Punkt 7 richtet sich der Blick auf den Neubau der Anschlussunterbringung mit Folgenutzung für sozialen Wohnraum im Hibiskusweg. Die aktuelle Planung wird präsentiert, gefolgt von Beratung und Beschlussfassung durch das Gremium.

Zwei Schwerpunkte weist der Haushalt 2019 in dieser Sitzung auf: Zum einen kommt der in der vergangenen Ratssitzung vertagte Antrag der SPD-Fraktion erneut zur Sprache. Sein Inhalt: „Die Verwaltung möge im Haushalt 200 000 Euro für Belegungsrechte von Mietwohnungen bereitstellen.“

Zudem sind die drei Eigenbetriebe Wasser, Abwasser und Beteiligung am Regionalwerk Thema. Die jeweiligen Zahlenwerke für 2019 werden von der Kämmerei erläutert.

Als dritter Unterpunkt könnten mögliche offene Fragen zum Verwaltungshaushalt wie zur Investitionsliste gestellt werden – was allerdings auch für die Sitzung am Mittwoch, 20. März, im Raum steht. In dieser soll dann freilich auch das Zahlenwerk fixiert werden – so das Ziel der Verwaltung.