Asylbewerber flüchtet vor Polizei

Ein 29-jähriger Asylbewerber aus Nigeria, der momentan in der Unterkunft im Martin-Luther-Weg in Meckenbeuren untergebracht ist, hat sich am Dienstag gegen 21 Uhr seiner behördlich angeordneten Abschiebung widersetzt, teilt die Polizei mit. Nachdem der Mann Polizeibeamte an seiner Zimmertür bemerkte, versuchte er zunächst, über das Fenster zu flüchten. Da auch dort Einsatzkräfte standen, ergriff er ein Küchenmesser, drohte, sich damit zu verletzen und richtete anschließend das Messer auch gegen die zwischenzeitlich in das Zimmer eingedrungenen Beamten.

Weil aufgrund der engen räumlichen Verhältnisse und einer drohenden weiteren Eskalation ein sofortiger Zugriff nicht möglich war, gelang es dem 29-Jährigen, aus dem Fenster zu steigen. Vor dem Gebäude drohte er erneut, sich mit dem Messer zu verletzen und konnte schließlich in eine weitläufige, angrenzende Obstplantage flüchten, wo er von den Einsatzkräften aus den Augen verloren wurde.