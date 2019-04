Arbeitskreis Fair und Regional startet ins Jubiläumsjahr

Als Jubilar geht der Meckenbeurer Arbeitskreis Fair und Regional (AK) in die am Mittwoch, 17. April, beginnende Marktsaison. Mit dem kompletten Sortiment für den Eine-Welt-Stand ist er dann auf dem Mittwochs-Wochenmarkt in Meckenbeuren vertreten, teilt der AK mit.

Dieses Jahr wird das zehnjährige Jubiläum gefeiert, denn seit dem April 2009 stehen viele Engagierte aus der Kooperation das ganze Jahr über jeden Mittwoch mit dem roten Schirm auf dem Wochenmarkt und bieten Produkte aus dem fairen Handel an.

Spitzenreiter in der Verkaufsskala ist natürlich der Meckenbeurer Kaffee, der mit der Geißbock-Skulptur von Ingo Koblischek als Logo auffällt.

Gebildet wird die Kooperation von Helfern aus dem katholischen Frauenbund, der evangelischen Kirchengemeinde und aus dem Arbeitskreis Fair und Regional.

Und sie holt sich gerne zusätzliche „Verbündete„ ins Boot: So unterhält am Mittwoch, 8. Mai, die Albrecht-Dürer-Schulband als weiterer Kooperationspartner des Arbeitskreises die Marktbesucher musikalisch.