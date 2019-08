Arbeit mit Menschen macht Tage wertvoll

Was in der sozialen Arbeit zählt, sind die Menschen. Ihretwegen sind die Arbeitstage mit Sinn gefüllt, lohnt sich manche Mühe und gibt es wertvolle Erfahrungen. Das berichten Olaf Doetze und Susanne Pawlowski noch nach 20 beziehungsweise 25 Jahren im gleichen Beruf, schreibt die Stiftung Liebenau in einer Pressemitteilung. Beide arbeiten in verschiedenen Einrichtungen der Stiftung Liebenau, betreuen und fördern Menschen mit Behinderungen.

Seinen ersten Arbeitstag dort vergisst Olaf Doetze nicht. Er hatte einen Tag lang als Schnupperpraktikant bei einem Freund mitgearbeitet, der bereits bei der Stiftung Liebenau tätig war. „Danach wusste ich: Das ist es. Das muss ich machen“, erzählt Doetze. Er löste den Arbeitsvertrag als kaufmännischer Mitarbeiter in einer großen Firma auf und machte als Quereinsteiger eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Inzwischen arbeitet er seit genau 20 Jahren bei der Stiftung Liebenau – immer in Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen und derzeit in einem der beiden neuen sozialtherapeutischen Wohnheime der Liebenau-Kliniken in Hegenberg. Rückblickend würde er alles wieder genauso machen.

„Ich habe gelernt, dass es wenig gibt, das selbstverständlich ist. Und ich habe das Gefühl, dass es den Menschen besser geht, wenn mein Team und ich uns um sie kümmern“, sagt der 51-Jährige. So habe er an den allermeisten Tagen die Gewissheit: „Es hat einen Wert, dass ich da war.“ Noch wichtiger sei für ihn persönlich sein Team: „Wegen meiner Kolleginnen und Kollegen, die mich mit all meinen Ecken und Kanten mögen und schätzen, gehe ich jeden Tag gern zur Arbeit. Ohne sie würde mir was fehlen.“ Auch von seinen Vorgesetzten habe er immer Rückhalt bekommen und sich mit seinen Anliegen ernst genommen gefühlt. „Wenn es ein Problem gibt, kann ich zum Chef gehen und wir suchen gemeinsam eine Lösung“, sagt er.

Auf einem anderen Weg hat die Sozialarbeiterin Susanne Pawlowski zur Stiftung Liebenau gefunden: Sie schrieb nach dem Studium eine Blindbewerbung und erhielt die Anfrage, ob sie Interesse habe, in einem ganz neuen Beschäftigungsbereich der St.-Lukas-Klinik mitzuarbeiten. Das war im März 1993 und klang spannend für sie. Sie sagte zu und ist seit nunmehr 25 Jahren in Förderwerkstätten der Liebenau-Kliniken tätig. Dem Tagesablauf der Patienten gibt sie Struktur und Inhalt – ganz nach deren Fähigkeiten und Möglichkeiten. „Kein Tag ist wie der andere“, berichtet die 52-Jährige. Sie schätzt es, dass ihre Arbeit abwechslungsreich ist und von ihr selbst gestaltet werden kann – zum Beispiel mit kreativen oder sportlichen Angeboten. „Ich finde sehr wertvoll, dass ich so frei sein kann“, sagt sie. Das Wichtigste aber sind für sie die Menschen, um die sie sich kümmert. „Ich erlebe sie als eine persönliche Bereicherung“, sagt sie. „Jeden Tag komme ich gerne hierher. Denn irgendein Bewohner oder eine Bewohnerin begrüßt mich immer und winkt mir freudig zu.“