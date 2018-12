Applaus mischt sich mit Glockengeläut

Zum 37. Mal hat am zweiten Weihnachtstag, dem Stephanstag, in der Kirche St. Maria in Meckenbeuren die Weihnachtsmusik stattgefunden. Die gut mit Besuchern gefüllte Kirche zeugte davon, dass diese festliche Veranstaltung für viele Bürger zu Weihnachten schon Tradition geworden ist und zum Weihnachtsfest einfach dazu gehört.

Nachdem das Akkordeon-Orchester mit der Celebration Overture eröffnet hatte, richtete Pfarrer Josef Scherer einige Gruß- und Dankesworte an die Besucher und die Mitwirkenden.

Was dann während der nächsten Stunde von den Chören und Musikern folgte, war nicht nur beeindruckend dargeboten, sondern auch sehr abwechslungsreich. Der Bogen spannte sich von internationalen Liedern bis hin zu den klassischen bekannten deutschen Weihnachtsliedern von Händel und Silcher.

Zunächst spielte das Akkordeonorchester die schottische Weise „Highland Cathedral“ und das inzwischen auch bei uns beliebte spanische Weihnachtslied „Feliz Navidad“. Es folgte der Da Capo-Chor unter Leitung von Gabi Ilg mit drei Stücken, dem keltischen Weihnachtslied „Kind in der Krippe“, dem ursprünglich ukrainischen Stück „Carol of the Bells“ sowie nochmals dem bekannten „Feliz Navidad“. Danach folgte ein Wechsel zur instrumentalen Musik, Jörg Scheide und das Posaunenquintett eröffnete diesen Teil mit einer „Intrada“ von Johann Pezell, gefolgt von „Balletto“ von Giovanni Gastoldi und Johann Kugelmanns Augsburg Hymne.

Ein weiteres Highlight des Abends war danach die „Petersburger Schlittenfahrt“ an der Orgel zu vier Händen aufgeführt von Magret Baumann und Thomas Stoppel. Stilecht untermalt mit den Glöckchen durch den jungen Jonathan Stoppel.

Aber auch die klassische christliche Weihnachtsmusik kam nicht zu kurz, als der Kirchenchor Sankt Maria unter Leitung von Susanne Brugger als zweiter Chor des Abends auftrat. Er begeisterte die Zuhörer mit G.F. Händels „Tochter Zion“, dem klassischen „Es ist ein Ros’ entsprungen“ von Michael Praetorius und als letztes Silchers „Ehre sei Gott in der Höhe“. Nachdem Pfarrer Scherer den Segen erteilt hatte, wurde von allen Mitwirkenden und den Besuchern gemeinsam das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ gesungen, begleitet von Margret Baumann an der Orgel. Dass diese abwechslungsreiche Veranstaltung ein Erfolg war, zeigte nicht nur der anhaltende Applaus während des Glockengeläutes, sondern auch das Ergebnis der Spendensammlung. Manfred Keckeisen konnte den stolzen Betrag von 1020,18 Euro verkünden. Mit diesem Geld unterstützt die Kirchengemeinde die caritativen Einrichtungen der Pater-Berno-Stiftung und ein Teil trägt zur Beschaffung eines neuen E-Pians im Proberaum der Chöre bei.