Anwohner kritisieren geplante Trasse für Radschnellweg in Meckenbeuren

Die geplante Strecke

Die Informationsseite zur Radschnellverbindung RS9 weist für Meckenbeuren folgende Vorzugstrasse aus: Hinter dem Feuerwehrhaus unter der Eselsbrücke durch über den Parkplatz, Bahnhofsplatz, über die Buswendeplatte in den Käsbachweg, durch Schubertstraße, Friedrich-Silcher-Straße und Max-Reger-Straße, am Bildungszentrum und dem Kinderhaus vorbei durch die May-Eyth-Straße und die Straße Eichelen, vorbei an der neuen „Kita an der Schussen“ und dem Dorfgemeinschaftshaus, auf Pestalozzistraße über die Schussenbrücke in den Funkenweg. Die Bürgerbeteiligung ist möglich unter www.rs9.info