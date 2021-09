Antiquitäten-Liebhaber können beim Hofflohmarkt in Reute stöbern

Zwei Jahre hat Familie Buchmüller gesammelt: Kutschen, Deko-Sachen, Haushaltswaren, alte Fensterläden, Tische Kutschen und Schlitten. Beim Hofflohmarkt in Reute neben dem Fachwerkhaus der Funkenbuben in der Sonnenstraße wird am Samstag, 4. September, und am Sonntag, 5. September, alles feilgeboten.

Wer vom Stöbern in den Antiquitäten, durstig geworden ist, kann Getränke in Flaschen kaufen. Der Hofflohmarkt der Familie Buchmüller in der Sonnenstraße in Meckenbeuren-Reute ist an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.