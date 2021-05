Antigen-Schnelltests gibt es auch im Sportheim des VfL Brochenzell

Eine weitere Möglichkeit sich auf das Coronavirus SARS-CoV-2 testen zu lassen, bieten Mitglieder des VfL Brochenzell im Kabinenbereich des Sportheims in Brochenzell an. Ab kommender Woche können Bürgerinnen und Bürger ohne Anmeldung zur Teststation im Sportheim, Eugen-Bolz-Straße in Brochenzell, kommen. Die Tests werden von geschulten Mitgliedern des Vereins durchgeführt, sind kostenlos und werden im Rahmen der Bürgertestung angeboten. Im Anschluss an den Test wird vor Ort eine Bescheinigung ausgestellt. Der Verein arbeite mit Rudolf Wenzler, Inhaber der Raphael Apotheke zusammen, berichtet Petra Spornik, Vorsitzende des VfL Brochenzell. Geöffnet ha tdie Teststation dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 14 Uhr.