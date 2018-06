Ansporn: „Jede Barriere ist eine zu viel“

Wer bei Barrierefreiheit nur an Treppen, Aufzüge und Rampen denkt, ist gestern auf dem Kirchplatz eines Besseren belehrt worden. Menschen mit Behinderung der Stiftung Liebenau machten – unterstützt von Mitarbeitern der St. Gallushilfe – auf den Wunsch nach Teilhabe aufmerksam. Dabei zeigte sich deutlich, wie vielfältig Barrieren sein können: auch vor Ort.

„Jede Barriere ist eine zu viel“: Unter diesem Motto unterstützt die Aktion Mensch die bundesweiten Aktionen zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, der heute ansteht und gestern bereits mit Aktionen begangen wurde.

So mit dem Info-Stand, den Heim- und Werkstatträte der Stiftung auf dem Kirchplatz St. Maria eingerichtet hatten. Wie Gallus-Mitarbeiterin Rosa Burgmaier erläutert, nimmt die Stiftung zum dritten Mal am Protesttag teil. Für den Auftakt wurde der geschützte Raum des Stiftungsareals gewählt, im Vorjahr dann der Umzug nach Meckenbeuren hin vors Kim-Center – und gestern erwies sich der Kirchplatz als gute Wahl: Zum einen lasse sich von hier zentral aus Infomaterial verteilen (so auch beim Besuch im Kindergarten), zum anderen passte die Infrastruktur – etwa dass die Musikschul-WCs mitbenutzt werden durften.

Und: Etliche Besucher schauten vorbei, so gleich gegen 9 Uhr Pfarrer Josef Scherer oder auch die Klasse 4b der nahen Grundschule mit Lehrerin Birgit Gmeiner. Ihre Fragebogen für das Quiz nahmen sie mit in die Schule – und hefteten fleißig Beobachtungen und Anregungen an die Stellwand.

Viele Informationen wusste Edelbert Hauser im Gespräch mit Bürgermeister Andreas Schmid und Markus Wursthorn (St. Gallushilfe) zu vermitteln. Vor einem halben Jahr war er in eine Wohngruppe nahe der Villa Gaissmaier umgezogen. Vor allem in Sachen Ampeln und Straßenquerung nahm die Gemeindeverwaltung so manchen Tipp auf.

Doch auch darüber hinaus wartete Edelbert Hauser mit Insider-Informationen auf , die selbst den Schultes verblüfften. Er habe gehört, dass an der Kreuzung B30/Bahnhofstraße ein Kreisverkehr komme, flocht Hauser ein – was Andreas Schmid nicht dementierte: Nicht von heute auf morgen, aber doch in den nächsten Jahren sei solches geplant – „das ist doch schöner als eine rote Ampel“, so Schmid.