Anselm Grün reist durchs Kirchenjahr

Auf eine Zeit- und Bilderreise durchs Kirchenjahr ist Pater Anselm Grün mit den Gästen der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) in Kehlens Kirche St. Verena gegangen und hat Bilder in die Seelen seiner Gäste gezeichnet, mit Worten und herrlichen Klängen von Flötenkünstler Hans-Jürgen Hufeisen und Thomas Strauß am Klavier.

Aus dem Advent hat der Pater seine ersten „therapeutischen Bilder“ gemalt. Vom Beginn des Kirchenjahres und von dieser „sehnsuchtsvollen Zeit, die offen sei, für den der warten kann“. Hans-Jürgen Hufeisen und Thomas Strauß ließen dazu das stimmungsvolle Ave Maria erklingen. Auf der Flöte, die mit ihren klaren Tönen, brillant gespielt, in Kehlens Kirche alle begeisterte. „Nicht nur Bilder haben eine heilende Wirkung“ erklärte Pater Anselm, „auch die Musik bringt das Innere in die richtige Schwingung“, was Thomas Strauß am Klavier hervorragend unterstrich.

Weihnachten und die Geburt Jesu, war eine weitere Station, die „uns von Angst befreien soll“ und deutlich machen, wie gleich die Menschen sind, ganz tief in ihrer Seele. Sie spende dem „zu kurz gekommenen Kind“ im Innern Trost und mache Mut. Zu Fastenzeit, Ostern und Himmelfahrt pflanzte Pater Anselm Bilder in die Seelen der Gäste und ließ „Wach auf mein Herz und singe“, zu Pfingsten erklingen. „Mögen Engel Dich begleiten“, gab er seinen Gästen mit auf den Weg und sprach mit ihnen allen den Segen aus, für sie selbst, für die Angehörigen, für Kranke und Traurige.