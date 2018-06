Annähern an den Wald der Zukunft

Im Brochenzeller Forst startet ein großangelegter Versuch, um Möglichkeiten für künftigen Waldbau auszuloten. Hintergrund ist der Klimawandel und die damit steigende Wahrscheinlichkeit vermehrter Trockenphasen. In dem 0,7 Hektar großen Waldstück soll nun erprobt werden, wie sich die Roteiche bei den zu erwartenden klimatischen Veränderungen entwickelt.

„Es handelt sich um einen länderübergreifenden Versuch in Bayern und Baden-Württemberg“, sagt der zuständige Revierförster Roland Teufel. Hierzu würde äußerst hochwertiger Samen genutzt. „Von sogenannten Plusbäumen“, ergänzt Teufel, was besonders akkurat gewachsene Bäume mit guten Erbanlagen meint. Forstwirtschaftliche Absicht ist, Qualität zu entwickeln. Die Bäume sollen in 80 bis 100 Jahren zu mehr taugen als nur zu Brennholz.

Zentral bei dem Versuch ist die Frage, ob die Roteiche ein Zukunftsbaum im Wald sein kann. Andere Gewächse sind es höchst eingeschränkt. Die Fichte etwa wird von Forstwissenschaftlern seit längerem skeptisch beäugt. Trockenheit belastet sie. Der Nadelbaum wird dann anfälliger für schädliche Käfer. Ganz akut hat der Forst ein Riesenproblem mit den Eschen. Deren Kronen fallen seit Jahren einer Pilzart zum Opfer. Am Schluss stirbt der ganze Baum.

Die Forschung nimmt an, dass sich der Pilz wegen gestiegener Durchschnittstemperaturen in Mitteleuropa gut verbreiten konnte. „Die Eschenbestände werden die nächsten Jahre wohl verschwinden“, glaubt Teufel. So passt es, dass er den Versuch mit den Roteichen in einem speziell ausgesuchten Waldstück startet. Der Boden besteht aus vernässendem lehmigen Ton, wie er im Schussental fast überall anzutreffen ist. „Es handelt sich eigentlich um einen Standort, auf dem auch die Esche wachsen würde“, erklärt der Förster. „Prinzipiell müsste die Roteiche hier jedoch ähnlich gut gedeihen.“

Im nahen Schussenwald existieren bereits Roteichen-Altbestände, die sich auf ähnlichem Standort gut entwickelt haben. Die Roteiche vermag also zumindest teils ein Ersatz für die Esche sein. Neben der Lärche plus der Naturverjüngung mit Weisstanne, Fichte, Buche oder Ahorn wäre sie eine weitere Baumart, die künftig eine Rolle im Wald spielen könnte. Ob dies wirklich auf die Roteiche zutrifft, soll sich bei dem Versuch zeigen. Testflächen gibt es an mehreren süddeutschen Standorten. Die baden-württembergische Forstversuchsanstalt in Freiburg und die Bayerische Landesanstalt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht in Teisendorf betreuen den Versuch.

Auf der Testfläche im Brochenzeller Forst sollen ab Frühjahr rund 3500 Bäumchen gepflanzt werden. Wobei Teufel sagt, dass es keinesfalls das Ziel sei, die Roteiche zu einer Hauptbaumart im Forst zu machen. Der Grund: Der Baum ist ein Zuwanderer. Er kommt ursprünglich aus Nordamerika, wurde aber bereits vor rund 350 Jahren in Europa angepflanzt, anfangs wegen seiner farbenprächtigen Herbstfärbung vor allem in herrschaftlichen Parks. Trotzdem sind Ökoverbände zurückhaltend. Sie sehen die Gefahr, dass alteingesessene Gewächse durch die Roteiche verdrängt werden könnte.

„Dosiert angepflanzt kann uns die Roteiche aber für den Waldbau hilfreich sein“, betont Teufel. Der Wald der Zukunft müsse sowieso höchst vielfältig sein, um all den kommenden Unsicherheiten zu trotzen.