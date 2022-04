Anmeldung für „Ladies Night“ ist am 9. April möglich

Das lange Warten hat für Daniela Sautermeister und Ulrike Jung ein Ende: Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause können und dürfen sie endlich wieder zu ihrer weit über die Gemeindegrenzen beliebten „Ladies Night“ einladen. Am Samstag, 30. April ist es soweit, dann öffnen sich die Türen des Kulturschuppens am Gleis 1 für den beliebten Kleiderflohmarkt von und für Frauen.

In der Zeit von 18 bis 21 Uhr darf die Damenwelt nach Herzenslust auf Schnäppchenjagd gehen. Egal ob jung oder alt, groß oder klein – es ist für jedes Alter und jede Größe von S bis XXL etwas dabei. Angefangen bei Accessoires wie Sonnenbrille, Schal und natürlich der obligatorischen Handtasche über Bluse, Kleid und Mantel bis hin zu modischer Fußbekleidung – hier kann jede Frau fündig werden. „Es ist alles dabei, was das (Frauen-) Herz begehrt: Shoppen, mit Freundinnen zusammen sein, Cocktails, leckeres Essen und gute Musik“, freut sich Daniela Sautermeister auf den Abend.

Besonderes Flair samt Essen und Trinken

Denn neben dem eigentlichen Kauferlebnis sind es vor allem die Rahmenbedingungen, das besondere Ambiente im Kulturschuppen, was die Frauen an der Veranstaltung so schätzen. „Wir bekommen immer ein super Feedback von allen Beteiligten. Es ist einfach eine tolle Atmosphäre, ein ganz besonderes Flair hier im Kulturschuppen. Viele kommen auch einfach nur zum Essen und Trinken, weil es einfach so schön ist“, ergänzt Ulrike Jung.

Sie und Daniela Sautermeister organisieren die „Ladies Night“ seit 2016 und sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Während sie im ersten Jahr noch reichlich Werbung für die neue Veranstaltung machen mussten, ist das Ganze inzwischen ein Selbstläufer. „Wir haben viele, die von Anfang an dabei sind und auch Werbung in den sozialen Medien posten. Wir haben viele treue Kundinnen und hatten auch schon Gruppen, die extra angereist sind“, berichtet Daniela Sautermeister von ihren Freundinnen, die sich immer von Frickingen aus auf den Weg nach Meckenbeuren machen und auch in diesem Jahr wieder dabei sein wollen.

„Das Dorf muss wieder belebt werden“

Ulrike Jung hat beobachtet, dass die Menschen bedingt durch die vielen Lockdowns nur zögerlich ihr altes gewohntes Leben wieder aufnehmen und noch Hemmungen haben, Veranstaltungen zu besuchen. „Das ist ein guter Anfang, um wieder wegzugehen. Viele Menschen trauen sich noch nicht, aber das Dorf muss wieder belebt werden“, findet Ulrike Jung.

Wer am 30. April als Verkäuferin teilnehmen möchte, kann sich am Samstag, 9. April, per Email unter ladiesnightgleis1@gmail.com anmelden. Die Tischzahl ist auf 28 begrenzt (in der Vergangenheit schnell ausgebucht). Standgebühr 15 Euro, jede Teilnehmerin muss Fingerfood mitbringen. Aktuell gelten am 30.4. keine Corona- Einschränkungen mehr, falls sich bis dahin wieder etwas ändern sollte, wird dies zeitnah mitgeteilt.