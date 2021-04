Anhänger fängt Feuer

Um Hinweise bittet die Polizei, nachdem am Samstag gegen 15 Uhr ein auf einem Unterstellplatz einer Schreinerei in der Brochenzeller Straße abgestellter Anhänger in Brand geraten war. Die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren konnte die Flammen löschen, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Warum die Ladung des Hängers Feuer gefangen hatte, ist bislang nicht bekannt. Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Der Polizeiposten Meckenbeuren nimmt Hinweise unter Telefon 07542 / 943 20 entgegen.