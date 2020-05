Angelsportverein baut barrierefrei

Hell glänzt das Holz der breiten Plattform, die jetzt über den Tot-Arm der Schussen in Brugg ragt. Hier kann Manfred Mecking jetzt problemlos vom Rollstuhl aus seine Angelrute übers Wasser schwingen. Die Kosten für das Projekt übernahm der Angelsportverein Meckenbeuren-Kehlen. Meckings Vereinskameraden Günter Kraft und Roland Scholz bauten den Steg in wenigen Tagen.

Am liebsten angelt Manfred Mecking Raubfische wie Hechte oder Barsche. „Die schmecken am besten“, findet Mecking. Fette Karpfen reizen ihn weniger. Der 48-Jährige ist seit 20 Jahren ein begeisterter Petrijünger. Da Mecking seit 18 Jahren im Rollstuhl sitzt, waren gute Angelplätze aber für ihn bislang Mangelware. Bei vielen Stegen muss der Angler erst eine steile Böschung hinunterklettern, um auf die hölzerne Plattform zu gelangen. Mit dem Rollstuhl ist das unmöglich. „Runter käme ich schon, aber nie wieder rauf“, erklärt Mecking schmunzelnd. Auch seine Frau Petra hat er inzwischen mit seiner Begeisterung angesteckt. „Ich habe inzwischen auch einen Angelschein gemacht. Aber manchmal finde ich es auch einfach schön mich neben meinen Mann ans Wasser zu setzen und ein Buch zu lesen“, erzählt sie. Obwohl die Fische nach Ansicht vieler Angler kurz vor einem Gewitter besonders gut anbeißen, sind Manfred und Petra Mecking bekennende „Schönwetterangler“. Dann ist sogar der Familienhund mit von der Partie und genießt die Sonne.

Durch den neuen Steg kommt Rollstuhlfahrer Mecking jetzt gut ans Wasser. Ein geschotterter, mit dem Auto gut befahrbarer Weg führt entlang des Schussen-Tot-Arms bis zur neuen Plattform. Petra Mecking muss den Rollstuhl ihres Mannes nur über einen kurzen Grasstreifen schieben, eine stabile Metallrampe verbindet das Ufer mit der neuen, breiten Plattform. Hier kann der Rollstuhl auch problemlos wenden.

Nachdem der Angelsportverein Meckenbeuren-Kehlen die Baukosten von rund 800 Euro locker gemacht hatte, gingen Günter Kraft und Roland Scholz mit Holz und Werkzeugkiste an die Arbeit. „Die Pfähle hat uns Markus Brielmaier mit schwerem Gerät in den Boden gerammt“, bedankt sich Günter Kraft für die Hilfe. „Zwischen den Brettern durften keine breiten Ritzen sein und der breite Steg sollte eine leichte Neigung zum Ufer hin haben“, erläutert Kraft worauf es bei dem barrierefreien Bauwerk besonders ankam. Nageln und schrauben konnten die beiden wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen nur zu zweit. Trotzdem war der Steg dank sorgfältiger Vorbereitung in zwei Tagen fertig.

Eine stabile Kante rund um die Plattform warnt Rollstuhlfahrer, wenn sie dem Wasser zu nahe kommen. Manfred Mecking hat da keine Angst: „Bevor mich ein Fisch ins Wasser zieht, muss schon viel passieren.“ Natürlich steht die neue Plattform auch den anderen Anglern des Vereins zur Verfügung. „Auch andere Rollstuhlfahrer können Mitglied werden und dann die barrierefreie Plattform nutzen“, sagt Günter Kraft.

Angler sind gern und lange am Wasser - auch schon mal vier oder fünf Stunden. „Da kann ich gründlich nachdenken oder auch mal gar nichts denken“, fasst Kraft zusammen, was das Hobby für ihr so entspannend macht. Außerdem gibt es immer etwas Interessantes zu sehen. Im Tot-Arm der Schussen wohnt auch ein kleiner Biber hat Roland Scholz beobachtet.