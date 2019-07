Angebote der Ski- und Wanderabteilung sind gut besucht

Die Ski- und Wanderabteilung des TSV Meckenbeuren hat sich vor einigen Tagen zur Abteilungsversammlung der TSV-Vereinsgaststätte getroffen. Zu Gast war auch der neue TSV-Vorstand mit Matthias Gesell, Gerhard Klein und Tobias Renner, wie der Verein mitteilt.

Abteilungsleiter Markus Schrade berichtete, dass sich die Mitgliederzahl der Abteilung in den vergangenen Jahren auf einem relativ konstanten Niveau von 360 festgesetzt. Des weiteren berichtete er noch über einige Aktivitäten der Abteilung, wie die Beteiligung am Bahnhofsfest, am Humpisschiessen und die Kooperation der drei Vereine Meckenbeuren, Kehlen und Brochenzell.

Nicole Schrade als Leiterin der Skischule gab einen kurzen Bericht über die Winteraktivitäten. So wurde auch in der vergangenen Saison wieder eine Skilehrereinweisung in Sölden abgehalten und die beiden angebotenen Skikurse waren voll ausgebucht. Ebenso stößt die Teilnehmerzahl für das Wochenende in St. Moritz an ihre Grenzen und auch das Familienwochenende war mit 35 Teilnehmern voll.

Über die Sommerwanderungen berichtete Gerd Hertsch. Es wurden im vergangenen Sommer zusammen mit den jungen Familien mehr als 15 Aktivitäten angeboten, die laut TSV gut angenommen wurden. Wobei sich die Wanderwoche immer einer sehr hohen Teilnehmerzahl erfreuen kann. Aber auch im Winter gab es einige Winter-und Schneeschuhwanderungen.

Das Training in der Halle das von Oktober bis April angeboten wird hat eine hohe Teilnehmerzahl, während das Lauf-Training im Sommer im Wald nicht mit so hohen Zahlen aufwarten kann. Aber die Montagsradler stellen doch eine konstant große Truppe. Und auch die Inliner Ausfahrten haben einen festen Teilnehmerkern, wie es in der Pressemitteilung der Ski- und Wanderabteilung weiter heißt.

Zum Schluss der Versammlung gab der Kassierer noch einen kurzen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben die auch von der Vereinsleitung geprüft wurden und keinen Grund zu Beanstandungen gaben.

Vor den Neuwahlen wurden noch einige Ehrungen vorgenommen, sowohl vom Hauptverein als auch von der Abteilung Ski und Wandern selber.

Für die ausscheidenden Mitglieder war schon im Vorfeld Ersatz gefunden worden und so ging das sehr schnell über die Bühne. Zum Schluss wurde noch Josef Junker der jahrzehntelang Tourenleiter der Wanderabteilung mit einem Geschenk und dem Dank der Abteilungsleitung verabschiedet.