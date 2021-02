Angebot für junge Paare zum Valentinstag

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Special times – Special places“ bietet die katholische Jugendseelsorge in Kooperation mit den Seelsorgeteams im Dekanat Friedrichshafen „Segensorte“ für junge Paare zwischen 18 und 35 Jahren an: Am Valentinstag, 14. Februar, lädt das Team des Jugendreferats zwischen 15.30 und 17 Uhr in eine von sechs Kirchen des Dekanats ein, wo die Paare an verschiedenen Stationen verweilen und sich schließlich auch segnen lassen dürfen. Außerdem erwartet jedes Paar ein kleines Überraschungspäckchen für eine gemütliche Zeit zu zweit. An folgenden Orten wird die Segenszeit zu zweit angeboten: St. Vitus, Fischbach; St. Peter und Paul, Schnetzenhausen; St. Nikolaus, Friedrichshafen; St. Dionysos, Hiltensweiler; St. Verena, Kehlen; St. Georg, Tettnang; St. Martin, Langenargen.

Eine Anmeldung wird unter anderem wegen der Überraschungspäckchen bis Dienstag, 9. Februar, über das Jugendreferat erbeten: